Anschober meldet sich zurück: Appell zu Vorsicht

Der ehemalige grüne Gesundheitsminister wendet sich an die Bevölkerung. „Impfen, Testen und vorsichtig sein!“, appelliert er angesichts der hohen Infektionszahlen.

1005 Corona-Neuinfektionen in den vergangenen 24 Stunden. Eine Zahl, die den ehemaligen Gesundheitsminister Rudolf Anschober dazu veranlasst, sich mit einem Appell an die Bevölkerung zu wenden.

Auch die Reproduktionszahl sei mit 1,15 viel zu hoch, schreibt er auf der Kurznachrichtenplattform Twitter. Und zieht einen Vergleich zum Vorjahr: „Im vergangenen Jahr erreichten wir die 1000 erst Anfang Oktober.“ Vor exakt einem Jahr zählte man am 13. August 155 Neuinfektionen.

Es ginge nicht nur um die Lage auf den Intensivstationen, so der Ex-Minister, sondern auch um die Vermeidung von Long Covid. „Daher dringend: Impfen, Testen und vorsichtig sein!“

Rudolf Anschober gab im April nach 15 Monaten im Amt des Gesundheitsministers seinen Rücktritt bekannt. Seither zeigt er sich zurückhaltend und will „wieder zu Kräften kommen“. Für den Herbst wolle er schließlich wieder fit sein, wie er gegenüber der „Presse“ erklärte: Für Vorträge, Beratungen, Kolumnen und sein Buch.

Mückstein auf Impftour

Anschobers Nachfolger, der amtierende Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne), war indes auf „Impftour“ im Mühlviertel. So verabreichte er im Primärversorgungszentrum Haslach Corona-Schutzimpfungen.

Gesundheitsminister Mückstein (Grüne) beim Impfen APA/BMSGPK/MARCEL KULHANEK

In den kommenden Wochen wolle er weitere Regionen besuchen, in denen die Impfquoten niedrig sind und die Menschen aufklären und von der Wirkung der Impfung zu überzeugen. Denn sie hätte eine „riesengroße Wirkung": "Mit der Impfung haben wir gemeinsam die Lösung in der Hand, um die Pandemie nachhaltig zu bekämpfen und uns aller Gesundheit zu schützen", so der Gesundheitsminister.

