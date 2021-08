Diese Filme warnten uns vor der Klimakrise

Jake Gyllenhaal in "The Day After Tomorrow"

Die Klimakrise klingt nicht ab, der IPCC sieht raschen Handlungsbedarf. Sie suchen Fiktionen, die Sie motivieren, Ihr Scherflein beizutragen? Wir empfehlen Extremwetterfilme, vom Spektakel bis zum Drama.

The Day After Tomorrow

Die Welt friert zu, 2004

Zu sehen bei Netflix und Sky



Es wird ernst mit der Klimakrise. Heißt es bereits seit Jahrzehnten. Doch jetzt, so der Weltklimarat in seinem jüngsten Bericht, wird es wirklich ernst. Wirklich wirklich. Den Teufel an die Wand malen muss er dabei fast nicht mehr: Hochwasser in Rheinland-Pfalz und Hallein, Waldbrand in Griechenland und Kalifornien, Hitzerekord in Sizilien. Die Zeichen sind eindeutig. Nur: Auf Zeichen hat die industrialisierte Menschheit bislang nicht sehr viel gegeben. Nicht von ungefähr ist der unerhörte Kassandraruf ein dramaturgischer Fixpunkt im Katastrophenfilm. Roland Emmerichs Klima-Knaller „The Day After Tomorrow“, in dem die Warnungen eines Wissenschaftlers vor einer drohenden Eiszeit von der US-Politik in den kühlen Wind geschlagen werden, wirkt heute fast prophetisch. Wenn sein Spektakel nicht so überzogen wäre, könnte man ihn vielleicht sogar zum Klassiker erheben. Aber so rabiat, mit städteverschlingenden Riesentsunamis und brutalen Schockfrostattacken, rückt uns der Klimawandel nur selten zu Leibe. Was seine Verdrängung in der Regel erleichtert. Vielleicht muss er sich erst so irrwitzig aufpudeln wie in Emmerichs „2012“ (Netflix, Sky) oder in „Geostorm“ (Amazon, Netflix), damit wir ihn vollends als Gefahr anerkennen? Hoffentlich nicht.

Noah

Vor uns die Sintflut, 2014

Zu sehen bei Amazon



Ist die Mär von der Arche Noah aus dem Buch Genesis vielleicht gar keine Mär, sondern das Dokument einer verheerenden Naturkatastrophe? Bis heute spekulieren Exegeten über den Faktengehalt der Sintflut-Parabel, esoterisch angehauchte Expeditionen suchten Bootsreste auf dem anatolischen Berg Ararat. In seinem Bibel-Blockbuster „Noah“ versuchte der US-Kunstfilmzampano Darren Aronofsky, einen Spagat zwischen Mythos und Historie zu schlagen. Russell Crowe gibt den gottesfürchtigen Titelhelden als brütenden Grübler mit Schuldkomplex. Die Flut verstört mit Realismus, sonst herrscht Fantasy-Fabulierwut, die Öko-Botschaft schimmert nur sanft im Regenbogen. Amazon

Hell

Sonnen-Untergang, 2011

Zu sehen bei Amazon und iTunes (ab 2,99 €)



Manche mögen's heiß, doch so heiß wie in Tim Fehlbaums Genre-Stück „Hell“ mag es niemand. Hier knallt die Sonne schon im Zukunftsjahr 2016 derart, dass die Welt zur Wüste wird. Und Menschen in Zwangsnomaden verwandelt, die verzweifelt nach Wasser fahnden. Deutsche Stars wie Jedermann Lars Eidinger, Hannah Herzsprung und Stipe Erceg schlagen sich in apokalyptischer Glut mit tödlichen Sonnenbränden und menschenfressenden Banden herum. Schon hier eiferte Fehlbaum internationalen Qualitätsproduktionen nach. Ende August startet sein englischsprachiger Zweitling „Tides“ bei uns im Kino, gleichfalls eine Klima-Dystopie. Poetischer hat der Österreicher Florian Flicker die Idee eines überhitzten Planeten beackert, in seinem Debüt „Halbe Welt“.

The Ice Storm

Die Macht innerer Gewitter, 1997

Zu sehen bei Amazon



Stürme lassen uns erschauern und Schutz suchen, können mit ihrer temporären Untergangsstimmung aber auch unseren Wagemut wecken, unsere Triebe aufstacheln. Daher ist der Sturm in allen Kunstgattungen gängige Metapher für Ausnahmezustände, die Gefahr in sich bergen, aber auch Wandel herbeiführen können. Der titelgebende „Eissturm“ spielt in Ang Lees Verfilmung eines Rick-Moody-Romans zwar nur eine untergeordnete Rolle, gerät aber zum symbolischen und emotionalen Wendepunkt einer Dramaturgie, die von der Zuspitzung familiärer Konflikte zehrt. Zur Totaleskalation kommt es hier, im Neuengland der 1970er, aber nicht – dafür ist Lee zu sehr Humanist.

Beasts of the Southern Wild

Obdach vor dem Sturm, 2012

Zu sehen bei Sky und Mubi



Was für ein Aufhebens wurde 2005 – mit Recht – um den Hurrikan Katrina gemacht, um das Versagen der US-Politik, den Opfern von New Orleans schnelle und solide Hilfe zu leisten! Würde die Katastrophe, die über 1800 Menschen das Leben kostete, heute weniger Empörung auslösen, weil Tragödien dieser Art fast schon zum Medienalltag gehören? Oder mehr, weil die mediale Sensibilität für Leiden unterprivilegierter schwarzer US-Bürger (damals besonders von den Folgen des Unwetters betroffen) jetzt größer ist? Schwer zu sagen. Ebenso strittig, welche Reaktion ein Film wie Benh Zeitlins „Beasts of the Southern Wild“ jetzt zeitigen würde, der das (fiktional abstrahierte) Unglück aus Kinderperspektive verhandelt. Mit einer sprunghaften, an Terrence Malick angelehnten Ästhetik, die politische Anklage mit magischem Realismus kreuzt – und oft an Erbaulichkeitskitsch kratzt. Jedenfalls zeichnete die rauschhafte Bildsprache des Sundance-Festivalhits vieles vor, was nun als Markenzeichen populärer US-Indiefilm-Labels wie A24 Begeisterungsstürme auslöst. Zeitlins Zweitling, die Peter-Pan-Öko-Fabel „Wendy“ (bei Sky), wurde indes von Corona und vom Disney-Kauf des Fox-Studios unter den Tisch gefegt.

