Warum werden Garnelen beim Kochen rot?

(c) imago images/imagebroker (imageBROKER/J�rgen Pfeiffer via www.imago-images.de)

Gebratene Garnelen in Pfanne

Biochemische Vorgänge machen verborgene Farbstoffe sichtbar. Für Menschen können ähnliche Prozesse rettend, aber auch gefährlich sein.

Feinschmecker wissen: Manche Lebensmittel ändern ihre Farbe, wenn man sie kocht. Gemüse kann das satte Grün verlieren, Fleisch wird grau. Am auffälligsten ändern Krebstiere ihr Aussehen: Sie werden appetitlich rot. „Garnelen tun das, Krebse und Langusten auch. Sehr deutlich sieht man das aber vor allem beim Hummer“, sagt Fritz Treiber vom Zentrum für Gesellschaft, Wissen und Kommunikation der Uni Graz.



Solang die Tiere leben, sind sie dunkelblau, dunkelgrün oder schwarz. Wirft man sie (trotz zunehmender Proteste von Tierschützern) in heißes Wasser, um sie anschließend zu verspeisen, so schimmern sie wie von Zauberhand plötzlich rosa oder rot. Das tun sie freilich nicht den Gourmets zuliebe. „Einfach ausgedrückt, liegt das daran, dass ein Protein im Körper des Tiers kaputtgeht, wenn es erhitzt wird.“