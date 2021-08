Ein „schöner Tod“ bringt uns nie so viel bei

Maren Wurster beschreibt in „Papa stirbt, Mama auch“ nicht nur den Abschied von den Eltern, „sondern auch den Abschied von mir selbst als Kind meiner Eltern“. Ein Gespräch.

Es gab da diesen einen Satz, der Maren Wurster begleitet hat. Er lautete: „Ich muss das nicht veröffentlichen.“ Sie hat ihn sich immer wieder vorgesagt, während dieser Text wuchs, der dann am Ende doch ein Buch werden sollte, während sie penibel notierte, was gerade geschah. Auf der Intensivstation beim Vater. Im Pflegeheim mit der dementen Mutter. Dass sich etwa der Vater einen Leberfleck abgerissen hat – und da ist jetzt ein Loch in der Haut. Dass sein Blutdruck zwischen 7 und 10 Uhr massiv gestiegen ist – zumindest steht das auf der Tafel, die am Ende des Betts angebracht ist. Dass er schöne Hände hat und die Innenseiten seiner Zähne schwarz sind – und unten, auf der Wiese vor dem Krankenhaus, ein Mädchen im Bikini liegt.