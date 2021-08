No, We Can't: Die Niederlage in Afghanistan wird die Welt prägen

Der Abzug der US-Truppen gerät zum Debakel. Er wird sich in den Köpfen einer ganzen Generation festbrennen – und Joe Bidens Amtszeit bestimmen.

Kandahar. Lashkargah. Firuzkoh. Eine afghanische Stadt nach der anderen fällt in die Hände der Taliban. Es gibt wohl kaum noch jemanden, der an der Rückeroberung des Landes durch die Islamisten zweifelt. Stolz schicken sie Bilder von gepanzerten Humvees, Hubschraubern und Hightech-Drohnen aus US-Produktion, die sie in den vergangenen Tagen erbeutet haben, um die Welt.

So sieht eine Niederlage aus – auch wenn das offiziell niemand so nennen will. Am 11. September 2021 jährt sich jener jihadistische Anschlag auf die USA zum 20. Mal, der schließlich zum Einsatz in Afghanistan und zum „Krieg gegen Terror“ führte. Es kann gut sein, dass die Taliban ihn mit ein paar Fotos von brennenden US-Flaggen in der verlassenen US-Botschaft in Kabul feiern.

Dass die US-Amerikaner und ihre Verbündeten aus aller Welt – darunter auch Österreich – nicht für immer in Afghanistan bleiben würden, zeichnete sich schon länger ab. Die Bevölkerung hüben wie drüben ist kriegsmüde. Eine Mehrheit der US-Bevölkerung war laut Umfragen für einen Abzug der Truppen.