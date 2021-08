E-Scooter als „Sicherheitsrisiko“

Eine Erhebung zeigt die Schattenseite des Trends in heimischen Städten auf.

Wien. Seit dem Boom an E-Scootern in Österreich ist auch das Konfliktpotenzial gestiegen. Hauptsächlich, weil viele Benutzer nicht wissen, wo sie fahren dürfen und wie sie sich im Straßenverkehr zu verhalten haben. Das Kuratorium für Verkehrssicherheit hat in einer aktuellen Erhebung den Status quo erhoben und mit Daten aus dem Jahr 2019 verglichen. Und ging dabei der Frage nach: Wie gut haben sich die E-Scooter in der Zwischenzeit in das heimische Verkehrsgeschehen integriert? Die Antwort ist großteils ernüchternd.