Warum die Taliban so schwer zu stoppen sind

Die Extremisten bereiteten ihre Großoffensive gut vor – mit monatelanger Wühlarbeit in vielen Dörfern.

Wien/Kabul. „Löwe von Herat“ nennen die Afghanen den weißbärtigen Warlord, der auf ein langes Leben als Feldkommandant zurückblickt. In den 1980er-Jahren kämpfte Mohammad Ismail Khan gegen die sowjetischen Besatzer, später an der Seite der USA gegen die Taliban. Zuletzt rief er die Menschen von Herat dazu auf, sich den Taliban erneut entgegenzustellen. Jetzt soll er den Extremisten in die Hände gefallen sein – so wie seine Stadt Herat im Westen des Landes.



In ganz Afghanistan bietet sich derzeit dasselbe Bild: Kandahar, Pul-i-Alam vor den Toren Kabuls – eine Stadt nach der anderen wird handstreichartig von den Taliban eingenommen. Der Widerstand der afghanischen Armee bricht rasch zusammen. Afghanische Spezialeinheiten versuchen zwar, wichtige Regierungsgebäude zurückzugewinnen, stehen aber auf verlorenem Posten.

1. Warum rücken die Kämpfer der Taliban so rasch vor?