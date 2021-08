Taliban rücken immer näher an Kabul heran

Am Samstag gab es Gefechte um Maidan Shar, Hauptstadt der rund 35 Kilometer von der afghanischen Hauptstadt gelegenen Provinz Maidan Wardak. Mittlerweile hat sich auch Präsident Ghani an die Bevölkerung gewandt.

Die militant-islamistischen Taliban setzen ihren Vormarsch in Afghanistan fort und rücken dabei immer näher an Kabul heran. Am Samstag habe es Gefechte um Maidan Shar gegeben, Hauptstadt der rund 35 Kilometer von der afghanischen Hauptstadt gelegenen Provinz Maidan Wardak, sagte die Abgeordnete Hamida Akbari der Deutschen Presse-Agentur. In Kabul trafen unterdessen erste US-Soldaten ein, die Evakuierungen sichern sollen.

>>> Warum die Taliban so schwer zu stoppen sind [premium]

Bis Sonntag würden weitere Truppen eintreffen, sagt ein US-Vertreter. Allerdings versuchten die Islamisten, die Hauptstadt mit ihren vier Millionen Einwohnern zu isolieren, sagte Ministeriumssprecher John Kirby. Es bestehe durchaus die Gefahr, dass die Taliban innerhalb weniger Tage auf Kabul vorrücken könnten. "Afghanistan gerät außer Kontrolle", warnte UNO-Generalsekretär Antonio Guterres. Er forderte die Taliban auf, ihre Offensive sofort zu stoppen.

Landesweit setzten sich die Kämpfe zwischen den Taliban und Regierungstruppen am Samstag in mindestens fünf Provinzen fort. Auch Mazar-i-Sharif, wo die deutsche Bundeswehr noch bis Juni ihr Hauptquartier hatte, ist ein klares Ziel der Islamisten. Die Taliban versuchten am Samstagmorgen in die Stadt im Norden einzudringen, konnten aber nach Angaben örtlicher Politiker zurückgedrängt werden. Der Ex-Provinzgouverneur Mohammad Atta Nour und der ehemalige Kriegsfürst Abdul Rashid Dostum haben in der Provinz Balkh, in der Mazar-i-Sharif liegt, eine Verteidigungslinie aufgebaut. Die Taliban haben umliegende Provinzen bereits eingenommen.

19 von 34 Provinzhauptstädten unter Kontrolle

Am Samstag konnten die Islamisten zudem die mittlerweile 19. der 34 Provinzhauptstädte des Landes übernehmen. Sharana mit seinen geschätzt 66.000 Einwohnern in der Provinz Paktika im Südosten des Landes sei nach Vermittlung Ältester kampflos an die Taliban gegangen, bestätigten drei lokale Behördenvertreter. Im Osten wurden Kämpfe um die Provinzhauptstädte von Paktia und Kunar gemeldet. Diese Woche fielen mit Herat und Kandahar bereits die dritt- und die zweitgrößte Stadt des Landes an die Islamisten.

Präsident Ghani meldet sich zu Wort

Der afghanische Präsident Ashraf Ghani sagte in einer kurzen TV-Ansprache am Samstag, er wolle nicht, dass weiter das Blut unschuldiger Menschen in Afghanistan vergossen werde. Er habe Konsultationen mit politischen Führern des Landes und internationalen Partnern abgehalten und wolle die Ergebnisse seinen Landsleuten "bald" mitteilen.

Da der Widerstand der afghanischen Regierungstruppen bröckelt, bemühen sich westliche Staaten fieberhaft, Landsleute und Botschaftspersonal in Sicherheit zu bringen. Die US-Regierung hatte angekündigt, dafür vorübergehend rund 3.000 Soldaten zu entsenden. Großbritannien will rund 600 Soldaten nach Kabul entsenden, um Botschaftspersonal und einheimische Mitarbeiter in Sicherheit zu bringen. Auch die deutsche Bundeswehr plant einen großen Evakuierungseinsatz und weitere Länder organisieren die Ausreise ihrer Botschaftsangehörigen, u.a. die Niederlande und Spanien. Österreich unterhält in Kabul keine Botschaft, der Amtsbereich Afghanistan wird von Islamabad aus betreut.

Paris will afghanischen Ortskräften und anderen gefährdeten Personengruppen unkompliziert Schutz in Frankreich gewähren. Als eines von nur drei Ländern stelle Frankreich weiterhin in Kabul Visa aus, hieß es am Freitagabend aus Élyséekreisen. Man unternehme "außerordentliche Anstrengungen", um etwa afghanischen Künstlern, Journalisten und Vorkämpfern der Menschenrechte den Zugang nach Frankreich zu erleichtern.

Guterres sagte, die Staatengemeinschaft müsse deutlich machen, dass "eine Machtergreifung durch militärische Gewalt ein aussichtsloses Unterfangen ist". Dies könne nur "zu einem längeren Bürgerkrieg oder der kompletten Isolation Afghanistans führen". Die Vereinten Nationen hatten am Donnerstag vor einer humanitären Katastrophe gewarnt und die Nachbarn Afghanistans aufgerufen, ihre Grenzen für Flüchtlinge offenzuhalten.

Schallenberg fordert Taliban zu Verhandlungen auf

Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) forderte die Taliban unterdessen auf, "ihr rücksichtsloses Vorgehen sofort zu stoppen und an den Verhandlungstisch zurückzukehren". In einer in der Nacht auf Samstag übermittelten Stellungnahme ließ Schallenberg die radikal-islamistischen Milizen wissen: "Man kann nicht die eine Hand zum Dialog ausstrecken und mit der anderen weiter die Waffe umklammern." Österreich unterstütze die intensiven Bemühungen der internationalen Gemeinschaft, die Friedensgespräche in Doha voranzubringen.

Der deutsche EU-Staatsminister Michael Roth (SPD) erwartet unterdessen, dass sich durch die Lage in Afghanistan der Flüchtlingsdruck auf die Europäische Union und Deutschland stark erhöhen werde. "Die Zahl der Geflüchteten hat bereits dramatisch zugenommen", sagte Roth der "Rheinischen Post". Am Hindukusch gebe es 3,5 Millionen Binnenflüchtige. Der Druck auf die Türkei, Iran und Pakistan werde "massiv" steigen, was Konsequenzen für Deutschland habe. "Ich bin mir sicher, dass der Migrationsdruck auf die EU und Deutschland aber auch zunehmen wird", so Roth. Umso wichtiger sei es, dass das EU-Abkommen mit der Türkei zur Unterstützung der Geflüchteten vor Ort schnell umgesetzt werde. Im Juni habe es eine Überarbeitung des Abkommens gegeben. Auch Tirols Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) rechnet "mit einer größeren Flüchtlingswelle", die nicht zuletzt wegen der Situation in Afghanistan "nicht auszuschließen" sei.

(APA/Reuters/dpa)