Waffenhersteller Glock verdreifachte 2020 den Gewinn

Die Coronakrise hatte kaum Auswirkungen auf das Geschäft, der Waffenhersteller verzeichnet einen rund um die Hälfte gesteigerten Umsatz.

Der Waffenhersteller Glock hat ein lukratives Jahr 2020 hinter sich. Der Konzerngewinn wurde auf rund 166,6 Millionen Euro mehr als verdreifacht und der Umsatz legte um mehr als die Hälfte (plus 57,4 Prozent) auf 780,1 Millionen Euro zu, berichtet die Tageszeitung "Kurier" am Samstag. Das Geschäft sei von einer "sehr starken Nachfrage in unserer Branche und von einer Produktion an der Kapazitätsgrenze" geprägt gewesen, heißt es im Lagebericht des Konzerns.

Die Coronakrise und der damit einhergegangene Einbruch der Wirtschaft in den USA - einer der wichtigsten Märkte für Glock - hätte kaum Einfluss auf das Unternehmen gehabt. Die größten Kosten seien aus Aufwänden für Material und bezogene Leistungen (109,6 Millionen Euro), Personal (135,2 Millionen Euro) und sonstige Aufwendungen (264,7 Millionen Euro) entstanden. Der Personalstand erhöhte sich von 1.804 im Vorjahr auf 1.980 Personen.

Die Investitionen wurden deutlich ausgeweitet. 2020 investierte der Konzern, der Produktionsstätten in Deutsch-Wagram, Ferlach, Bratislava und Smyrna (USA) hat, 99 Millionen Euro in immaterielle Anlagevermögen, Sachanlagenvermögen und Finanzvermögen. Im Jahr davor waren es 31 Millionen Euro.

Auch für das Geschäftsjahr 2021 rechnet das Unternehmen mit einem "sehr guten Ergebnis". "Aktuell sind Nachfrage und Auftragsstand sehr hoch", heißt es im Lagebericht. Woher die Aufträge kommen, ist dem Lagebericht nicht zu entnehmen. Im Jänner 2020 erhielt Glock einen Auftrag von der französischen Armee, die 75.000 Pistolen bestellte. Laut Kurier hätten auch die portugiesische Armee und die US-Küstenwache Aufträge bei dem Waffenproduzenten aufgegeben.

