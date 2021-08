Currentzis in Salzburg: Die edlen Wilden kämpfen für Rameau!

Teodor Currentzis wiederholte mit „musicAeterna“ sein mitreißend-unterhaltsames Rameau-Programm mit Gustostückerln aus dessen Opern und Instrumentalwerken.

Das bohrt sich in den Gehörgang, dieses beinah manisch wiederholte Motiv im Contredanse en Rondeau aus Jean-Philippe Rameaus „Les Boréades“. Und was machen Teodor Currentzis und sein „musicAeterna“-Orchester damit? Sie wiederholen am Ende der Nummer diese Anfangstakte in Endlosschleife – und strömen damit als Schlusspunkt des ersten Teils aus der Felsenreitschule hinaus in den Karl-Böhm-Saal.