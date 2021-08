Umsturz in Afghanistan

Die afghanische Regierung gibt auf und überlässt den bereits nach Kabul greifenden Taliban die Macht. Der Westen bringt hektisch seine Staatsbürger in Sicherheit. Was wird aus Afghanistan?

Kabul/Wien. „Keine Panik! Kabul ist sicher!“, verkündete der Stabschef des afghanischen Präsidenten Ashraf Ghani am Sonntagvormittag. Wenige Stunden danach war der Präsident nicht mehr auffindbar. Er sei auf dem Weg nach Tadschikistan, hieß es.



In Afghanistan änderte sich die Situation am Sonntag beinah minütlich. Am Vormittag tauchten die Taliban in den Vororten Kabuls auf. Kurz darauf befreiten sie die Häftlinge aus einem berüchtigten Gefängnis für islamistische Extremisten. Ein Augenzeuge berichtet im deutschen „Spiegel“, er habe die ehemaligen Häftlinge „Allahu Akbar“ rufend durch die Straßen ziehen sehen.

Es dauerte nicht lang, bis die Regierung kapitulierte. Am Sonntagnachmittag gelobte der afghanische Innenminister eine friedliche Machtübergabe an die Taliban.