Dinge, die wir sagen, ohne sie wirklich zu verstehen

Wie viele Synonyme gibt es eigentlich für Apfelsaft gespritzt? Und was hat ein Baumarkt damit zu tun?

Aus dem Bereich der Urlaubsanekdoten kennt man ja die Geschichte vom ratlosen Kellner in Deutschland, der mit der Bestellung eines „Obi g'spritzt“ nichts anfangen kann. Wie soll er auch, schließlich ist der Begriff Obi als Synonym für Apfelsaft ja vor allem ein ostösterreichisches Spezifikum. (Von g'spritzt gar nicht zu reden.) Aber was steckt hinter diesem Namen? Sie werden es nicht glauben – er kommt aus der Schweiz. Die drei Buchstaben sind ein Akronym für die Obstverwertung Bischofszell, eine 1906 gegründete Mostereigenosschenschaft im Thurgau. Und speziell in Österreich verbreitete sich die Bezeichnung durch die Ybbstaler Obstverwertung, die nicht nur die Bischofszeller Methode kaufte, nämlich Apfelsaft zu Konzentrat zu verarbeiten, sondern auch die Markenrechte. (Dass der Hersteller Fruchtsirup auch noch unter einem anderen Akronym vermarktet, ist eine andere Geschichte – Sie wissen schon, Yo!) Wenn Sie bei Obi hingegen an einen Baumarkt denken, müssen Sie geografisch von der Schweiz noch ein Stück weiter westwärts – der Name geht auf die französische Aussprache des Wortes Hobby zurück.

Zurück zum ratlosen Kellner in Deutschland, der nach dem österreichischen Gekicher schließlich eine Apfelschorle bringt. Fragen Sie ihn doch mal, was sich hinter dem Begriff Schorle verbirgt. Da gibt es die abenteuerlichsten Erklärungen. Etwa eine Verballhornung des französischen Trinkspruchs „Toujour l'amour“, der im deutschsprachigen Raum als Schorlemorle verstanden und dann eingekürzt wurde. Es gibt aber auch die Variante, dass dem Begriff der südwestdeutsche Mundartausdruck „schuren“ für sprudeln zugrunde liegt. Oder die Bezeichnung für ein Mischgetränk aus Wein und Mineralwasser ist einfach eine Sprachspielerei. Übrigens, falls Sie in Bischofszell einen Apfelsaft gespritzt bestellen wollen, versuchen Sie es mit Apfelsprudel.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 16.08.2021)