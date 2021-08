Security-Mitarbeiterin verlangte Geld statt 3G-Nachweis

Pro Band kassierte die Frau zehn Euro.

Eine Mitarbeiterin einer Security-Firma hat am Samstagabend in Klagenfurt den verpflichtenden 3G-Nachweis zu ihrem persönlichen Vorteil ausgenutzt: Anstatt die Eintrittsbänder für die Nachtgastronomie im „Tausch“ gegen den 3G-Nachweis auszugeben, verlangte sie Geld dafür. Nach Bekanntwerden der Vorfälle wurde sie fristlos entlassen, wie die Kronen Zeitung am Sonntag online berichtete.

Das Geschäft - pro Band verlangte die Frau zehn Euro - flog auf, weil einige ihrer "Kunden" den Vorgang filmten und das Video online stellten. Klagenfurts Bürgermeister Christian Scheider (Team Kärnten), dessen Büro das Video zugespielt worden war, forderte von der Firma sofortige Konsequenzen, diese reagierte umgehend und feuerte die Mitarbeiterin. Ob einer der Käufer der Zutrittsbänder mit Corona infiziert war, ist nicht bekannt.

(APA)