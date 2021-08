Wird Afghanistan eine Brutstätte des Terrors?

Für Islamisten ist der US-Militärabzug ein propagandistischer Volltreffer. Obwohl die Taliban anderes behaupten, besteht das Bündnis zwischen ihnen und al-Qaida weiter.

„Unser Land wurde befreit und die Mudschaheddin haben in Afghanistan gesiegt“, sagte einer der Taliban, die am Sonntag den Präsidentenpalast besetzt hatten. Die radikalislamischen Taliban sind wieder im Zentrum der Macht, sie sind die neuen Herrscher des Landes. Bereits von 1996 bis 2001 hatten sie am Hindukusch regiert, Afghanistan war damals eine Brutstätte des internationalen Terrorismus. Al-Qaida organisierte vom Hindukusch aus verheerende Attentate in Kenia, Saudi-Arabien und im Jemen. Mit einer neuerlichen Machtübernahme der Taliban könnte der islamistische Terror wieder profitieren: Es wird befürchtet, Afghanistan könnte erneut zur Drehscheibe international aktiver Dschihadistengruppen verkommen.