Mobile Impfaktion am Samstag in St. Pölten

Die Stadt St. Pölten führt in Kooperation mit dem Primärversorgungszentrum (PVZ) am Samstag eine mobile Impfaktion gegen das Coronavirus durch. Geimpft wird von 9 bis 13 Uhr direkt vor dem Rathaus und bei Schönwetter von 14 bis 18 Uhr am Ratzersdorfer See in der Nähe des Stützpunktes der Wasserrettung.

Die Impfung ist für Personen ab zwölf Jahren zugänglich. Laut dem Magistrat der niederösterreichischen Landeshauptstadt ist keine Anmeldung nötig, lediglich die E-Card und ein Lichtbildausweis müssen vorgelegt werden.

Impfwillige werden auch „belohnt": Das Restaurant Schau.Spiel bedankt sich am Rathausplatz mit einer Tasse Kaffee, das PVZ am Ratzersdorfer See mit einem Erfrischungsgetränk.

