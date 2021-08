Flucht aus Kabul: Videos sollen von Flugzeug fallende Menschen zeigen

(c) APA/AFP/WAKIL KOHSAR (WAKIL KOHSAR)

Menschen versuchen in Kabul mit allen Mitteln, Platz in den ausfliegenden Maschinen zu finden.

Mehrere Aufnahme sorgen in sozialen Medien für Entsetzen. Menschen sollen aus größerer Höhe von einem Militärflugzeug gefallen sein.

In der afghanischen Hauptstadt Kabul sorgen in sozialen Medien geteilte Videos für Entsetzen, die zeigen sollen, wie Menschen aus beträchtlicher Höhe von einem Militärflugzeug fallen. Es wurde gemutmaßt, dass die Menschen sich im Bereich der Flugzeugräder der Militärmaschine versteckt hatten. Diese Angaben konnten bisher nicht unabhängig verifiziert werden.

Taliban übernehmen Kabul: Chaos am Flughafen







Ein Mann, der in der Nähe des Flughafens lebt, schrieb der Deutschen Presse-Agentur auf Facebook, auf einem benachbarten Dach sei eine dieser Personen gelandet. Es habe gekracht, als habe es eine Explosion gegeben, schrieb der Mann. Er teilte Bilder und Videos der Leiche und sagte, noch drei weitere Männer seien in der Nachbarschaft gefunden worden.

Hunderte oder vielleicht auch Tausende Menschen haben sich seit Sonntag zum Flughafen aufgemacht, um nach der Übernahme Kabuls durch die militant-islamistischen Taliban aus dem Land zu kommen. Bilder in sozialen Medien zeigen, wie sie überall am zivilen Teil des Flughafengeländes stehen oder über Drehleitern klettern, um in ein Flugzeug zu gelangen.

(APA/dpa)