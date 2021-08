Afghanistan: Usbekische Luftabwehr schoss Militärmaschine ab

Das Flugzeug war in den usbekischen Luftraum eingedrungen. Der Grund dafür ist unklar. Auch ein Fluchtversuch der Piloten - die beide überlebten - ist nicht auszuschließen.

Ein afghanisches Kampfflugzeug ist im Süden des Nachbarlandes Usbekistan in Zentralasien abgeschossen worden. Es sei beim illegalen Grenzübertritt von einem Luftverteidigungssystem getroffen worden, teilte das Verteidigungsministerium am Montag in der Hauptstadt Taschkent usbekischen Medien zufolge mit.

Zu dem Vorfall war es demnach es am Sonntagabend nach der Einnahme der afghanischen Hauptstadt Kabul durch die militant-islamistischen Taliban gekommen. Usbekische Medien veröffentlichten Fotos von einer am Boden liegenden Maschine, die beschädigt war.

Piloten überlebten

Das usbekische Nachrichtenportal "Gazeta.uz" berichtete, die Maschine sei in der Provinz Surchandarja abgestürzt. Die zwei Piloten hätten sich mit einem Fallschirm retten können. Sie seien in ein Krankenhaus gebracht worden. Unklar war, ob die Piloten vor den Taliban fliehen wollten oder weshalb das Flugzeug über Usbekistan flog.

Auf dem Landweg hatten bereits viele Afghanen die Grenze überquert - auf der Flucht vor den Taliban. Erst am Samstag waren 84 afghanische Soldaten in die Ex-Sowjetrepublik geflohen.

(APA/dpa)