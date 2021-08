Warum aus 3G bald 1G werden könnte

Wer nicht geimpft ist, soll keinen Zutritt zu Freizeit- und Sportstätten haben. Dem Vorstoß der Stadt Wien schließen sich Gastronomen und Ärztekammer an. Minister Mückstein will warten.

Sollte die Zahl der Intensivpatienten im Herbst stärker als erwartet steigen und härtere Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie notwendig machen, werden Sport-, Kultur- und Freizeitstätten sowie die Gastronomie zuerst von Schließungen betroffen sein.

Um dem zuvorzukommen, will Wiens Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) die Zutrittsregeln für solche Einrichtungen verschärfen – und dies am liebsten sofort. Falls nötig auch im Alleingang. Statt 3G soll 1G gelten. Wer also Kino, Restaurant oder Fitnessstudio besuchen will, muss geimpft sein. Der Vorstoß trifft auf Unterstützung.