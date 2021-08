"Intolleranza" in Salzburg: Drama der gequälten Leiber

Luigi Nonos „Intolleranza 1960“ peinigt in der Felsenreitschule Aug und Ohr, zerrt an den Nerven – und ist deshalb schlicht großartig: Solisten, Staatsopernchor, Tänzer und Philharmoniker verschmelzen in Jan Lauwers Inszenierung und mit Ingo Metzmacher am Dirigentenpult zu einem großen Theaterklangkörper, dessen Schmerzen sich direkt übertragen.

Platzt da die Realität in die dem schönen Schein verpflichtete Welt der Oper hinein? Hat sich ein Eindringling Zugang in die Felsenreitschule verschafft und sich im Dunkel auf die Bühne gestohlen? Ein armer Teufel offenbar, verwirrt, der verzweifelt auf sich aufmerksam machen muss, gerade an diesem Ort, vor diesem Publikum. Also schubst er ein paar Notenpulte um, Schlaginstrumente krachen. Aber wozu hat man Security? Der Gewalttäter wird arretiert, die Störung beseitigt. Alles in Ordnung, das Spiel kann beginnen.