Klimawandel-Geschichten, Fellner-Interviews, Party-Debatten

Am ersten Wochenende von Hin und Weg in Litschau begeisterten Calle Fuhr, „Die Fellner Lesung“ und „Absinthflut“ besonders.

Drei junge Menschen im Nebenzimmer einer Party, die aus dem Ruder läuft. Sie wollen nicht mitfeiern, aber auch nicht heimgehen, schließlich will man „sich einmal cool fühlen und nicht aufgeben“. Doch was zwei betrunkene Mädels, die – begleitet von einem Schwall lauter Musik – immer wieder in die philosophisch werdenden Diskussionen der abseits Sitzenden platzen, vom Fest berichten, stößt diese nur noch mehr ab . . .

„Absinthflut“, beim Theaterfestival Hin und Weg in Litschau im Waldviertel uraufgeführt, ist ein starkes Statement von jungen Darstellern. Das Ensemble Spiel (das sich mit einem „verkehrten e“ schreibt) lässt Ekstase und nachdenkliche Momente aufeinanderprallen, wenn „drüben“ auf der echten Party in Kerzen gebissen und in Glastische gefallen wird, während die drei „herüben“ ihren Ordnungsfimmel an den Möbelstücken auslassen und offensichtlich damit ringen, Haltung zu bewahren.