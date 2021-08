Der schwarze Fleck auf Joe Bidens Erbe

(c) imago images/ZUMA Wire (White House via CNP via www.imago-images.de)

Biden konferierte am Sonntag mit seinem Einsatzstab zur dramatischen Lage in Afghanistan.

Der US-Präsident kündigte der Welt an, Amerika werde sich wieder einbringen. Nur wenige Monate später kämpft er mit den Bildern des hektischen Rückzugs aus Afghanistan.

Joe Biden wartete lange. Nur ein geschriebenes Statement des US-Präsidenten zu Afghanistan verließ am Samstag das Weiße Haus. Am Sonntag kam ein Bild, das ihn bei einem virtuellen Lagebericht mit Generälen im präsidentiellen Erholungsanwesen Camp David im US-Bundesstaat Maryland zeigt. Am Montagabend wollte er sich dann an die Nation wenden.

Also spielten die US-Fernsehsender in Dauerschleife erstmal die Ausschnitte einer Pressekonferenz Bidens, die vor fünf Wochen stattfand. „Unter keinen Umständen werden wir Bilder sehen, wie Menschen vom Dach der US-Botschaft in Afghanistan ausgeflogen werden“, sagte der 46. US-Präsident. Und: „Die Wahrscheinlichkeit, dass die Taliban alles überrennen und das gesamte Land einnehmen, ist nicht sehr hoch.“