Der Ölmarkt im Bann der Pessimisten

Schwache Konjunkturdaten aus China haben die Rohölpreise zu Wochenbeginn unter Druck gesetzt. Wie kräftig sich der Markt erholen wird, ist angesichts der Delta-Variante unklar.

Wien. Im vergangenen Jahr ist Chinas Wirtschaft um über zwei Prozent gewachsen, in diesem Jahr sollen es mehr als acht Prozent sein. Doch der schlimmste Ausbruch des Coronavirus in der Volksrepublik seit einem Jahr nährt die Sorge, dass der Aufschwung infolge der Delta-Variante an Schwung verlieren könnte. Das setzte die Ölpreise am Montag unter Druck. Denn China gilt als einer der global wichtigsten Importeure von Rohöl. Schon in den vorangegangenen Tagen war es bei den Sorten WTI und Brent abwärts gegangen. Zu Wochenbeginn belief sich das Minus zeitweise auf fast zwei Prozent.

Zwar verarbeiteten die chinesischen Raffinerien in den ersten sieben Monaten dieses Jahres um rund neun Prozent mehr Rohöl als im Vorjahreszeitraum – und damit so viel wie nie zuvor, wie die Analysten der Commerzbank in einer Analyse schreiben. Doch schon im Juli war ein spürbarer Rückgang zu bemerken, auch für den August wurde angesichts der Delta-Variante eine Reduktion in Aussicht gestellt.

Auch die Internationale Energieagentur (IEA) hat auf die neue Mutante bereits mit einer gesenkten Nachfrageprognose reagiert. In der Vorwoche teilte sie in ihrem Monatsbericht mit: „Die Ausbreitung der Delta-Variante des Virus könnte die Erholung der Nachfrage zum Entgleisen bringen.“ Demnach habe sich die Entwicklung der Ölnachfrage im Juli abrupt verändert, hieß es weiter. Der Bedarf an Rohöl sei in dem Sommermonat leicht gesunken, nachdem er im Juni noch um 3,8 Mio. Barrel pro Tag gewachsen war.

Die IEA revidierte daher auch ihre Einschätzung für die zweite Jahreshälfte 2021 und geht für die kommenden Monate nun von einem geringeren Verbrauch als bisher aus. In Zahlen bedeutet das: Statt der zuvor gedachten 96,4 Mio. Barrel täglich werden in diesem Jahr nur 96,2 Mio. Fass Rohöl gebraucht. Gleichzeitig aber wird die Fördermenge steigen.

USA appellieren an Opec

Das Ölkartell Opec hat in seiner erweiterten Runde (Opec+) nämlich einer schrittweise Erhöhung der Rohölproduktion ab August zugestimmt. Der Einigung war ein wochenlanger Streit zwischen den beiden Förderländern Saudiarabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten rund um Förderquoten vorausgegangen. Doch bei der Opec scheint nicht alles in Stein gemeißelt. „Wir haben es mit Ungewissheiten zu tun“, sagte der saudische Energieminister Abdulaziz bin Salman schon im Juli mit Blick auf die Gefahr neuer Coronawellen. Die nächste Sitzung der Allianz ist für Anfang September geplant.

Doch zeigt sich die Opec bis dato optimistischer als die IEA, zumindest wenn man von ihrem jüngsten Monatsbericht ausgeht, der ebenso wie jener der IEA in der Vorwoche erschienen ist. Für heuer ließ das Kartell seine Erwartungen nämlich unverändert. Die globale Ölnachfrage sieht man für 2021 bei 96,6 Mio. Fass und damit nicht nur höher als die IEA, sondern auch höher als 2020. Für das kommende Jahr rechnet die Opec bereits mit einer Ölnachfrage wie vor dem Beginn der Pandemie. Was unterm Strich eine Nachfrage von knapp 100 Mio. Barrel bedeuten würde, eine Marke, die dann auch im zweiten Halbjahr 2022 überschritten werden dürfte.

Erst kürzlich hatte die US-Regierung unter Präsident Joe Biden an die Opec und ihre Verbündeten appelliert, den Förderhahn noch weiter aufzudrehen, weil steigende Ölpreise zur Belastung für die wirtschaftliche Erholung werden könnten. Die Opec hat zu Beginn der Coronakrise ihre globale Produktion von 100 Mio. Barrel täglich um zehn Prozent gedrosselt – und diesen Wert seither noch nicht wieder erreicht. (ag./nst)



("Die Presse", Print-Ausgabe, 17.08.2021)