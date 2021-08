Der Propaganda-Feldzug der Taliban

Nach der Eroberung von Kabul buhlen die Taliban um internationale Anerkennung. China und Russland sind bereit, sich zu arrangieren. Bald auch der Westen? Den radikalen Islamisten ist nicht zu trauen.

Nach der Machtübernahme der radikalislamistischen Taliban spielten sich chaotische Szenen am Flughafen von Kabul ab. Unzählige Menschen versuchten, das Land in letzter Minute zu verlassen. Vor lauter Verzweiflung rannten Hunderte auf das Rollfeld. US-Soldaten feuerten Warnschüsse in die Luft ab und mussten vorübergehend ihre Evakuierungsflüge aussetzen.

Der internationale Flughafen in Kabul und der Luftraum über Afghanistan sind nach 20 Jahren die letzten Bastionen der USA in dem Land. Joe Biden ließ das Nachhutkontingent um 1000 auf insgesamt 6000 Soldaten aufstocken. Es ging am Ende nur noch darum, die Flucht der Amerikaner aus Afghanistan abzusichern. Vorrang haben ihre eigenen Flugzeuge, Maschinen aus anderen Ländern sind deshalb stundenlang auf dem Hamid-Karzai-Airport festgesteckt.



In Kabul und anderen Städten, die in wenigen Tagen wie Dominosteine in die Hand der Taliban gefallen waren, machte sich Angst breit. Das Diplomatenviertel in der Hauptstadt war wie leer gefegt. Die Ausländer hatten sich abgesetzt. Im Geschäftsviertel blieben viele Läden zunächst geschlossen. Frauen verließen ihre Häuser nicht.