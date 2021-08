Evakuierung und Flucht: Taliban besetzen Wege zum Flughafen

COURTESY OF DEFENSE ONE

Westliche Staaten bemühen sich, ihr ziviles Personal auszufliegen. Hunderte zogen sich in Kabul in ein halb offenes US-Flugzeug, ein deutscher Flieger transportierte lediglich sieben Personen.

Deutschland, die USA und andere westliche Staaten arbeiten mit Hochdruck daran, ihre Staatsbürger und afghanischen Mitarbeiter, an denen Racheaktionen der Taliban befürchtet werden, aus Kabul auszufliegen. Am Montag gab es einen regelrechten Sturm auf den internationalen Flughafen in Kabul. Man sah Bilder von verzweifelten Menschen, die versuchen, zu Flugzeugen zu gelangen. In Videos waren Menschen zu sehen, die sich an eine US-Militärmaschine klammerten und kurz nach dem Start in den Tod stürzten. Der Flugverkehr war zeitweise eingestellt. Laut Außenministerium befinden sich noch rund 25 Österreicher in Afghanistan und wollen das Land verlassen.

Weiterhin herrschen Chaos und Unsicherheit, mittlerweile sollen die radikal-islamischen Kämpfer vor dem Flughafen Stellung bezogen haben. Eine Maschine der US-Luftwaffe hat einem Medienbericht zufolge mit einem einzigen Flug rund 640 afghanische Zivilisten in Sicherheit gebracht. Auf einem Bild, das die Internetseite „Defense One“ veröffentlichte, ist zu sehen, wie sich Hunderte Menschen im Innenraums der Transportmaschine vom Typ C-17 drängen. Die Seite berichtete, dass sich Afghanen in Panik über die halboffene Rampe ins Flugzeug gezogen hätten. Die Besatzung habe sich entschieden zu fliegen, statt die Menschen wieder von Bord zu zwingen.

COURTESY OF DEFENSE ONE

Offenbar sind nach der Landung in Katar 640 Zivilisten aus der Maschine ausgestiegen. Nach Angaben des Herstellers Boeing ist die riesige Frachtmaschine eigentlich nur für 134 Passagiere ausgelegt.

Deutscher Evakuierungsflug: Nur sieben Menschen an Bord

Eine Maschine der deutschen Bundeswehr hat dagegen in der Nacht auf Dienstag mit ihrem ersten Evakuierungsflug nur eine kleine Gruppe von Menschen aus Kabul ausfliegen können: Gerade mal sieben waren es. "Wir hatten nur ganz wenig Zeit und deswegen haben wir nur die mitgenommen, die jetzt wirklich auch vor Ort waren. Und die konnten gestern wegen der chaotischen Situation noch nicht in einer größeren Zahl am Flughafen sein", verteidigte die deutsche Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) im ARD-Morgenmagazin das Vorgehen. Es sei in erster Linie darum gegangen, Soldaten zur Absicherung der Evakuierungsflüge nach Kabul zu bringen.

Es gab bereits wiederholt Kritik am Umgang der deutschen Bundesregierung für ihren Umgang mit ihren einheimischen Helfern in Afghanistan. Diese würden zu langsam aus dem Land geholt. Ob die Rettung der Tausenden Afghanen gelingt, „das haben wir leider nicht mehr in der Hand“, räumte Kanzlerin Angela Merkel am Montag ein. Das hänge auch von der „Lage in Kabul“ ab.

Die Start- und Landebahn des Flughafens Kabul in Afghanistan war nach Angaben eines Nato-Vertreters am Dienstag wieder geöffnet. Der zivile Repräsentant der Nato in Afghanistan, Stefano Pontecorvo, schrieb auf Twitter, er sehe Flugzeuge landen und abheben. Man würde „im Laufe des Tages weitere Evakuierungsflüge erwarten“, schrieb der deutsche Außenminister Heiko Maas (SPD). Die Bundeswehr würde den Zugang sichern.

Taliban übernehmen Kabul: Chaos am Flughafen







Bericht: Taliban riegeln Wege zum Flughafen ab

Es gibt allerdings auch Meldungen über Checkpoints der Taliban rund um den Flughafen, die zwar Ausländer durchlassen, aber keine Afghanen. Der US-Sender CNN berichtete, Taliban-Kämpfer hätten in Humvees (geländegängige Spezialfahrzeuge) vor dem Flughafen Stellung bezogen und würden versuchen, die Menschenmassen rund um den Flughafen zu kontrollieren. Auf von CNN gezeigten Videos war zu sehen, wie Menschen versuchen, durch Tore oder über mehr als drei Meter hohe Sprengschutzmauern auf den Flughafen zu gelangen.

Noch rund 25 Österreicher befinden sich unterdessen weiterhin in Afghanistan und wollen das Land nach der Machtübernahme der Taliban verlassen. Seit Montag hätten sich weitere österreichische Staatsbürger beim Außenministerium und der für Afghanistan zuständigen österreichischen Botschaft in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad gemeldet, teilte das Außenministerium am Dienstag mit. Das Ministerium stehe mit den Betroffenen in Kontakt und mit den Krisenstäben von europäischen und internationalen Partnerstaaten, um die Österreicher auf Evakuierungsflügen anderer europäischer Länder unterzubringen, so eine Sprecherin.

Mitreden bei Afghanistan: Wie soll Österreich reagieren? Diskutieren Sie mit! >>> Hier geht's zum Forum

(red.)