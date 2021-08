Betriebspensionen: Zahl der Berechtigen soll steigen

Branchenobmann Zakostelsky will die Zahl der Berechtigten bis 2026 verdoppeln. Die demografische Entwicklung stehe vor einem Kipppunkt.

Die österreichischen Pensionskassen wollen die Zahl der Betriebspensions-Berechtigten binnen fünf Jahren auf zwei Millionen Menschen verdoppeln. Erforderlich dafür wäre eine rasche Umsetzung des im türkis-grünen Regierungsprogramm von Anfang 2020 verankerten General-Pensionskassenvertrags, sagte Fachverbandsobmann Andreas Zakostelsky am Dienstag. Damit sollte dann auch eine steuerfreie Übertragung von Guthaben aus Abfertigungskassen ermöglicht werden.

In Gesprächen mit der Politik stoße man auf Verständnis, man spüre aber auch eine "große Schüchternheit", sagte Zakostelsky, der noch für heuer auf eine Umsetzung hofft: "Zeitlich sollte man das nicht zu stark schieben." Verzögert worden sei die Umsetzung durch Corona. Der Fiskalrat habe schon voriges Jahr Empfehlungen für eine Reform der Altersvorsorgesysteme abgegeben und diese heuer erneuert.

Demografische Entwicklung steht vor Kipppunkt

Es sollten rasch betriebliche Zusatzpensionen für alle ermöglicht werden - mit einer steuerlichen Absetzbarkeit auch der Arbeitnehmerbeiträge und einem dem entsprechenden Prämienmodell für Geringverdiener. Schon bisher habe die demografische Entwicklung zu steigenden Kosten für das staatliche Pensionssystem geführt. "Die demografische Entwicklung steht vor einem Kipppunkt: Die Babyboomer gehen demnächst in Pension", dann werde sich das Verhältnis Aktive zu Pensionisten nochmals zulasten der Aktiven verändern, so Zakostelsky.

Erst vor kurzem wurde bei den Anspruchsberechtigten die Millionen-Grenze übersprungen: Ende Juni waren es 1.003.352 Menschen, ein Viertel der Beschäftigten. Von den 994.725 Anwartschafts- und Leistungsberechtigten Ende 2020 bezogen 119.024 bereits eine Leistung. Als Betriebspension wurden 2020 im Schnitt 446 Euro pro Monat ausbezahlt, 14 mal. In Summe betrugen diese Pensionsleistungen 748 Millionen Euro.

Pensionskassen profitierten von Aktienboom

Veranlagt sind bei den heimischen Pensionskassen aktuell gut 26 Milliarden Euro. Weil die Aktienmärkte heuer boomten, vor allem jener in Wien, erzielten die Kassen im ersten Halbjahr einen Veranlagungsertrag von 4,78 Prozent. Im ersten Quartal hat die Performance 1,85 Prozent betragen, und selbst im Coronajahr 2020 waren es plus 2,55 Prozent gewesen. In den letzten 10 Jahren erzielten die Pensionskassen jedes Jahr im Schnitt nach Kosten eine Wertsteigerung von 4,0 Prozent, abzüglich der Inflation seien es real plus 2,3 Prozent pro Jahr gewesen, so Zakostelsky.

Die Pensionskassen seien langfristige und nachhaltige Investoren und würden in Österreich vier bis fünf Milliarden Euro jährlich an Wertschöpfung bewirken. Die Kassen würden die Rolle eines wesentlichen Anker-Investors auch für österreichische Unternehmen und den österreichischen Staat übernehmen, sagte Fachverbands-Geschäftsführer Stefan Pichler vor Journalisten. Der Anteil der Aktieninvestments der Kassen liege stets zwischen 25 und 35 Prozent und bei Anleihen zwischen 55 und 65 Prozent des Gesamtvermögens.

(APA)