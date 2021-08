MBA, MIM & Universitätslehrgang Business Law

Drei Teilstipendien im Gesamtwert von 22.350 Euro

Im beruflichen Alltag benötigen Führungskräfte ein spezielles Rechtsverständnis, um ihre Aufgaben mit einem kritischen Blick zu meistern und bei rechtlichen Angelegenheiten kompetent und sicher zu agieren. Der Lehrgang Business Law gibt einen Überblick über verschiedene Rechtsthemen, die zwangsläufig für jede Führungskraft irgendwann Thema sein werden. Führungskräfte sollten in diesem Bereich sicher unterwegs sein.

RECHTLICH AUF DER SICHEREN SEITE SEIN

Führungskräfte werden beim Erkennen und Verstehen juristischer Probleme unterstützt, im Fokus steht die Entwicklung rechtlicher Lösungsperspektiven. Auch die wichtigsten juristischen Fragestellungen in Bezug auf die Digitalisierung werden beantwortet. Denn Mitarbeiter:innen mit einem gehobenen rechtlichen Grundverständnis können wesentlich zum Erfolg des Unternehmens beitragen, wenn sie rechtliche Risiken und Lösungskorridore in allen relevanten Themenfeldern aufzeigen können.

ZIELGRUPPE

Vorstände, Geschäftsführer:innen, Prokurist:innen, Mitglieder der Geschäftsleitung sowie Bereichs- und Abteilungsleiter:innen mit Interesse, sich bei rechtlichen Themen weiterzuentwickeln.

PROGRAMME ZUR AUSWAHL

MBA Business Law

Programmstart: 5. November 2021 in Linz und Wien



Master in Management (MIM) Business Law

Programmstart: 5. November 2021 in Linz und Wien



Universitätslehrgang Business Law

Programmstart: 25. März 2022 in Linz

TERMINE

Bewerbungsschluss: 04. Oktober 2021

Hearing: 08. Oktober 2021

INFORMATION & BEWERBUNG

Motivationsschreiben, Lebenslauf und Bewerbungsbogen (Download unter www.limak.at/stipendien/#diepresse) an stipendium@limak.at

LIMAK Austrian Business School GmbH

Melanie Siebermair, Tel.: 0676 898 664 421

Programmkosten exkl. Reise- und Aufenthaltskosten sowie Mittagsverpflegung / exkl. Anmelde- und Administrationsgebühr. Diese Förderung ist für die Teilnehmer/innen nicht mit anderen preismindernden Aktionen kombinier- und in bar ablösbar. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Bestehende Programm-Teilnehmer/innen sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Der/Die Gewinner/in wird verständigt.