Das Afghanistan-Debakel und die Frage nach der Schuld

US-Präsident Joe Biden schiebt so ziemlich allen anderen die Verantwortung für das Desaster in Afghanistan zu, nur sich selbst nicht. Jeder US-Präsident hatte sein Scherflein zu dem Desaster beigetragen.

Wer trägt die Schuld an dem Afghanistan-Debakel? Das „Blame Game" ist voll im Gang. Die meisten Finger zeigen auf den Mann im Weißen Haus, der den überhasteten Abzug aus dem Land am Hindukusch angeordnet hat. Doch in der Nacht auf Dienstag verteilte US-Präsident Joe Biden in einer energischen Fernsehansprache selbst ausgiebig Schuldzuweisungen: der afghanischen Führung und Armee, seinem Vorgänger, nur sich selbst nicht.