Angeblich gibt es bei den Taliban nun zwei Fraktionen: die Pragmatiker und die Radikalen. Wie man von der FPÖ weiß, setzt sich letztlich immer der radikale Flügel durch. Allerdings weiß man nicht genau, wer bei den Taliban Tom und wer Jerry ist. Man erkennt das wegen der Bärte und Burkas so schlecht.

Allerdings geht es auch anders: Bei den Grünen haben sich letztlich die Pragmatiker gegenüber den Fundis durchgesetzt. Da ging sich dann sogar eine Koalition mit der ÖVP aus. So weit sind die Taliban allerdings noch nicht. Der außenpolitische Sprecher der ÖVP, Reinhold Lopatka, empfahl jedenfalls schon einmal, informelle Gesprächskanäle zu den Taliban zu öffnen. Und Lopatka hat seinerzeit immerhin das halbe Team Stronach zur ÖVP geholt.

Die größte Gefahr für die Taliban ist natürlich, dass sie westlichen Versuchungen erliegen. So geisterten bereits Bilder und Videos durchs Netz, die diverse Taliban nach der Einnahme von Kabul beim Autodromfahren in einem Vergnügungspark zeigen. Sie fahren allerdings recht zivilisiert, also kaum einer in den anderen hinein, offenbar handelt es sich um Vertreter des Pragmatiker-Flügels. Ob das vor den Obertaliban Gnade finden wird, wird man noch sehen. Denn fürs Vergnügen ist so ein Taliban eigentlich nicht gemacht.



("Die Presse", Print-Ausgabe, 18.08.2021)