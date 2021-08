Lebensmittelhändler gegen Plastikpfand

Die steigende Nachfrage nach Bioprodukten beschert den Supermarktketten Rekordumsätze. Sie fordern steuerliche Entlastungen und sind gegen die Plastikpfand-Pläne von Umweltministerin Leonore Gewessler.

Der Lebensmittelhandel war einer der wenigen Gewinner der Coronakrise. Die Lebensmittelhändler wollen das selbst zwar nicht so recht wahrhaben, eine am Dienstag präsentierte Studie des Economica-Instituts für Wirtschaftsforschung bestätigt die These aber und gießt sie erstmals in konkrete Zahlen: 27 Milliarden Euro setzte der Lebensmittelhandel im Vorjahr um, das entspricht einem Plus von 8,1 Prozent gegenüber 2019. 78 Prozent davon werden im Lebensmitteleinzelhandel, also in Super- und Diskontmärkten umgesetzt.

Die positive Coronabilanz sei vor allem dem gut funktionierenden Zusammenspiel mit dem Großhandel zu verdanken, sagte Christian Prauchner, Spartenobmann des Lebensmittelhandels in der Wirtschaftskammer (WKO) am Dienstag.