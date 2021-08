Stadtplaner Reinhard Seiß und Verkehrsexperte Hermann Knoflacher sprechen sich gegen die geplanten Mega-Straßenbauprojekte aus.

Während in der Donaustadt schon Fakten geschaffen werden – seit einigen Tagen laufen Vorarbeiten für die so genannte Stadtstraße – gehen die Proteste gegen das Straßenbau-Großprojekte aus Stadtstraße, S1-Spange Aspern und Lobautunnel weiter. Nach Blockaden durch Umweltaktivisten vorige Woche haben sich am Dienstag Experten dagegen ausgesprochen.