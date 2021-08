Türkis-Blau agierte laut Grünen „für Gönner und Spender“

Auch die Grünen ziehen schriftlich über den Untersuchungsausschuss Bilanz. Sie fällt nicht positiv aus – für die ÖVP. Neue Details gibt es zum Projekt Edelstein. Aber was heißt das nun für Türkis-Grün?

Nina Tomaselli trägt das Dilemma schon in ihrer Funktionsbeschreibung: Im Bund ist die grüne Abgeordnete Stellvertreterin von Parteichef Werner Kogler. Und im Parlament führt sie ihre Fraktionschefin im Ibiza-Untersuchungsausschuss an. Am Ende eines jeden Befragungstages, sobald jede heikle Auskunftsperson den Saal verlassen hatte, stellte sich also die Frage: Und was heißt das für Türkis-Grün?