„Die Ökostrom-Ziele bis 2030 sind nicht zu erreichen“

Hundert Prozent Ökostrom in nur neun Jahren sei utopisch, sagt Leonhard Schitter, und will doch alles tun, um das Ziel zu erreichen. Seine Salzburg AG soll sich bis dahin vom Energieversorger in einen Technologiekonzern verwandelt haben.

Wien. Mit Schönfärberei kann der Salzburger Leonhard Schitter nur wenig anfangen: „Wir werden die Ökostrom-Ziele bis 2030 nicht erreichen, weil sie einfach nicht zu schaffen sind“, sagt der Chef der landeseigenen Salzburg AG im Gespräch mit der „Presse“. Die politische Vorgabe, die Stromversorgung des Landes innerhalb der nächsten neun Jahre komplett auf erneuerbare Beine zu stellen, hält der Manager zwar für gut und notwendig – doch die Voraussetzungen dafür seien schlichtweg nicht vorhanden. Um den erforderlichen Ausbau von 27 Terawattstunden Ökostrom zu stemmen, müsste alle vier bis fünf Minuten eine neue Solaranlage installiert werden und alle zweieinhalb Jahre ein neues Wasserkraftwerk in der Dimension des Kraftwerks Freudenau aus dem Boden gestampft werden. Doch die Behördenverfahren dauern (zu) lange und die Österreicher reden zwar gerne über Erneuerbare Energie, stellen sich aber auch sauberen Kraftwerken noch (zu) oft in den Weg.