Wie eine Autopanne einen gewaltigen Waldbrand in Spanien ausgelöst hat

Wind, mehr als 40 Grad, niedrige Luftfeuchtigkeit: In den letzten Tagen herrschten ideale Bedingungen für einen Feuersturm. Waldbrände halten die iberische Halbinsel und Portugals Algarve in Atem.

Eine Autopanne verursachte im Zentrum Spaniens einen riesigen Waldbrand, der die spanische Feuerwehr seit dem Wochenende in Atem hält. Mehr als 15.000 Hektar Naturlandschaft – das entspricht mindestens ebenso vielen Fußballfeldern – sind bisher in der Umgebung der historischen Stadt Ávila abgebrannt. Es ist eines der größten Buschfeuer in Spanien in den vergangenen zehn Jahren. Eine Hitzewelle mit Temperaturen von über 40 Grad hatte die iberischen Wälder in ein Pulverfass verwandelt.