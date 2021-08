Von radikalen Islamisten bedrohte Kunst: Die vergoldete Silberplatte aus dem 3. Jh. vor Chr. befindet sich im Nationalmuseum in Kabul. Sie zeigt die Göttin Kybele in einem von Löwen gezogenen Wagen. Die antike „Magna Mater“ gilt auch als Beschützerin von Frauen und Städten in Kriegen.

(c) Roland and Sabrina Michaud / akg-images / picturedesk.com (Roland and Sabrina Michaud)