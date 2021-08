VIG steigert Gewinn deutlich

Die Vienna Insurance Group (VIG) konnte ihren Vorsteuergewin im ersten Halbjahr um ein Viertel auf 251 Millionen Euro steigern. Der Ausblick wurde bestätigt.

Die börsennotierte Vienna Insurance Group (VIG) hat im ersten Halbjahr deutlich mehr Gewinn erzielt. Das Ergebnis vor Steuern erhöhte sich um 25 Prozent auf 251,4 Millionen Euro und enthält getroffene Vorsorgen für Covid-19 und Unwetterereignisse, wie der Versicherungskonzern mitteilte. Der Gewinn nach Steuern und nicht beherrschenden Anteilen stieg um 47,5 Prozent auf 186,3 Millionen Euro. Das Prämienvolumen wuchs um 3,5 Prozent auf 5,77 Milliarden Euro. Der Ausblick wurde bestätigt.

Die Geschäftsentwicklung schließe an das Niveau vor der Coronapandemie an, so VIG-Chefin Elisabeth Stadler am Mittwoch laut Pressemitteilung. Das deutliche Plus sowohl bei den Prämien als auch beim Gewinn sei in einem weiterhin herausfordernden Umfeld erwirtschaftet worden, "denn die Pandemie hat uns auch im ersten Halbjahr weiter begleitet und in unterschiedlicher Ausprägung unseren Alltag beeinflusst". Als positiven Einfluss für die stabile Entwicklung sieht Stadler das Geschäftsmodell, das allen regionalen Gruppengesellschaften die erforderliche unternehmerische Freiheit gebe, um mit lokal abgestimmten Angeboten und Lösungen erfolgreich zu sein.

Einnahmen in fast allen Sparten gestiegen

Die Prämieneinnahmen seien in allen Sparten mit Ausnahme der Einmalerläge in der Lebensversicherung gestiegen, heißt es in der heutigen Mitteilung weiter. Ein starkes Plus verzeichnete vor allem die sonstige Sachversicherung mit einem Zuwachs um 5,7 Prozent auf 2,9 Milliarden Euro. Auch in der Kfz-Versicherung stiegen die Einnahmen in der Kasko um 7,3 Prozent auf 709 Millionen Euro, in der Haftpflicht um 3,7 Prozent auf 810 Millionen Euro verzeichnet werden. Die Einnahmen in der Krankenversicherung legten um 3,3 Prozent auf 368 Millionen Euro zu. Die Lebensversicherung gegen laufende Prämien wies ein Plus von 1,9 Prozent auf 1,36 Milliarden Euro auf. Das Geschäft mit den Einmalerlägen sei strategiekonform um 6,7 Prozent auf 446 Millionen Euro zurückgegangen. Insgesamt stiegen die Prämien am stärksten in den Segmenten Tschechische Republik, Polen, Rumänien und Ungarn.

Die Aufwendungen für Versicherungsfälle abzüglich der Anteile der Rückversicherung lagen mit 3,6 Milliarden Euro um 0,9 Prozent über dem Wert der Vorjahresperiode. Verbessert hat die VIG die Combined Ratio - Schäden und Kosten gemessen an den Einnahmen: Sie lag mit 95,2 Prozent um 0,3 Prozentpunkte unter dem Vorjahreswert.

Prognose für 2021 bestätigt

Die Prognose für das Gesamtjahr wurde bekräftigt. Neben der weiter anhaltenden Coronapandemie und der hohen Unsicherheit über die Entwicklung und Auswirkungen der Delta-Variante, könnten weitere Naturkatastrophen den Verlauf des zweiten Halbjahres 2021 beeinflussen. "Wir sind trotzdem und auf Grund unserer umsichtigen Reservierungspolitik zuversichtlich, unsere angestrebten Ziele für 2021 zu erreichen", so Stadler. "Wir bestätigen somit unseren Ausblick, ein Prämienvolumen von rund 10,4 Milliarden Euro und einen Gewinn vor Steuern in der Bandbreite von 450 Millionen Euro bis 500 Millionen Euro zu erreichen. Die Combined Ratio soll bei rund 95 Prozent liegen."

(APA)