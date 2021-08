Impfkampagne zu teuer: 60.000 Impfdosen im Südsudan vernichtet

Die Hilfsorganisation Care berichtet, dass im Sudan Tausende Impfdosen vernichtet und retourniert werden, weil die Kosten für die Kampagne die von Covax berechneten Impfstoffkosten sechsmal übersteigen.

Die Hilfsorganisation Care macht auf massive Missstände bei der Impfkampagne im Südsudan aufmerksam. Die internationale Impfinitiative Covax habe die Kosten der Covid-19-Impfungen deutlich unterschätzt. Covax habe mit Kosten von 3,16 Euro pro Person für den vollen Impfschutz gerechnet, tatsächlich würden sich die Kosten im Land aber auf 18,95 Euro belaufen - sechsmal höher als budgetiert. Dieser Preisunterschied sei in den Budgets für Logistik, Gesundheitspersonal und Mobilisierung und Aufklärung der Bevölkerung begründet - mit drastischen Folgen: 72.000 Impfdosen seien im Südsudan zurückgegeben und 60.000 vernichtet worden, weil sie abgelaufen waren.

Es sei „inakzeptabel“, dass die dringend gebrauchten Impfstoffe nicht bei den Menschen im Südsudan ankommen, wird Emmanuel Ojwang, Nahrungs- und Gesundheitskoordinator bei Care im Südsudan in einer Aussendung der Organisation zitiert. „Und das nur, weil die Kosten für Logistik, Gesundheitspersonal, Trainings und Mobilisierung nicht ausreichend finanziert sind. Damit wird es schwierig, eine effiziente Impfkampagne durchzuführen.“ Es brauche eine ausreichende finanzielle Unterstützung.

Care fordert „dringend globale Investitionen“, um einen Zugang zu Impfstoffen für mindestens 20 Prozent der am meisten gefährdeten Bevölkerungsgruppen weltweit zu gewährleisten. Nur so könne die Pandemie bis Ende des Jahres deutlich verlangsamt werden. Alleine für den Südsudan rechne man mit notwendigen Investitionen in der Höhe von 54 Millionen Euro für Logistik.

Frauen massiv benachteiligt

Außerdem gebe es eine ungerechte Verteilung der Vakzine. „Aktuell sind in den Gebieten, in denen Care tätig ist, mehr als 70 Prozent der Covid-19-Fälle weiblich, dennoch bekommen sie im landesweiten Vergleich nur 25 Prozent der verfügbaren Impfdosen. Hier müssen dringend neue Strategien entwickelt werden, damit die Impfstoffe alle Geschlechter gleichermaßen erreichen“, mahnt Ojwang.

Außerdem bestehe 70 Prozent des Gesundheitspersonals, das an vorderster Front gegen die Ausbreitung der Covid-19-Pandemie kämpft, aus Frauen. Dass Frauen bei der Verteilung von Impfstoffen benachteiligt werden, liegte Care zufolge vor allem an einer Kombination aus sozialen Normen, die Frauen beispielsweise den Zugang zu medizinischen Dienstleistungen erschweren, und an dem verbreiteten Glauben, dass sich Männer eher mit Covid-19 infizieren als Frauen.

So sorgten zuletzt falsche Gerüchte für Unsicherheit, dass Frauen durch eine Impfung unfruchtbar werden könnten. Hier brauche es dringend Mobilisierungs- und Aufklärungskampagnen, um diese spezifischen Barrieren zu überwinden, fordert die Hilfsorganisation Care.

