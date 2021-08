Was an Salzburg mit am meisten erstaunt

Mit dem Verständnis der eigenen Stärke sollte Salzburg die Hürde Bröndby IF auch im Rückspiel nehmen und die Champions League erreichen. Die Spieler verfügen über ausreichend Qualität. Und auch der Trainer ist der richtige.

Es war eine Art Feuertaufe für Salzburgs zum Teil veränderte und sehr junge Mannschaft, dieses Playoff-Hinspiel zur Champions League gegen Bröndby IF. Das Ergebnis, der 2:1-Sieg, lässt alle Türen offen, die Königsklasse ist am Dienstag etwas näher gerückt. Auch, weil das frühe Auswärtstor in der vierten Minute nicht mehr dieselbe Wirkung hat, wie das noch vor wenigen Monaten der Fall gewesen wäre. Nachdem die Uefa die Auswärtstorregel mit Beginn dieser Saison abgeschafft hat, reicht Bröndby im Rückspiel am Mittwoch (21 Uhr, live Sky) ein 1:0-Sieg nicht mehr zum Aufstieg. In diesem Fall würde es in die Verlängerung gehen.