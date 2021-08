Golf: Schwab holt zum großen Schlag aus

Matthias Schwab möchte als zweiter Österreicher den Sprung auf die PGA Tour schaffen. Dafür braucht er bei den Korn-Ferry-Finals Topresultate. Was ihn in den USA erwarten würde, weiß der Steirer aus seiner College-Zeit.

Wien. Die amerikanische PGA Tour lockt Golfer mit den höchsten Prämien, einigen der schönsten Plätzen und den weltbesten Profis. Seit 2019 ist Österreich durch Sepp Straka in diesem illustren Kreis vertreten, nun schickt sich Matthias Schwab an, die rot-weiß-rote Abordnung zu verstärken. Der Steirer darf dank seiner guten Ergebnisse als Non-Member im Vorjahr bei den Korn-Ferry-Finals ab Donnerstag um eine Vollmitgliedschaft mitspielen. Um das PGA-Ticket zu lösen, muss der 26-Jährige in der dreiteiligen Turnierserie der zweithöchsten Spielkategorie (das Äquivalent der europäischen Challenge Tour) in die Top 25 kommen.

Die Entscheidung fällt auf drei mit je einer Million Dollar dotierten Turnieren in Idaho, Ohio und Indiana. Dafür hat Schwab nach Olympia (Platz 27) ein Spezialtraining in Orlando mit seinem neuen Putting-Coach Ramon Bescansa absolviert. Mit dem mexikanischen Nationalcoach arbeitete er bereits in Tokio zusammen. Fünf Top-Ten-Plätze hat der Rohrmooser heuer zu Buche stehen, auf den ersten Profisieg aber wartet er nach wie vor noch.

Die Reise durch die USA dürfte bei Schwab auch Erinnerungen an seine Zeit im College-Golf wecken. In seinen Jahren an der Vanderbilt University hat er freilich nicht nur die Golfplätze, sondern auch Land und Leute bestens kennengelernt. Ein Umzug würde ihm also nicht schwer fallen, wie er sagt, zumal auch seine Freundin in den Staaten lebt. „Das erste Jahr damals im 'deep south', also Ur-Amerika, war schwer, dann habe ich den american way of life verstanden, sodass es wie eine zweite Heimat geworden ist“, erklärte er in einem „Presse“-Interview.

Falls sich der PGA-Traum heuer noch nicht erfüllt, wartet auf Schwab die fünfte Saison auf der European Tour. Heuer kann er sich noch bei der PGA Championship in Wentworth (ab 9. September) für das mit 7,6 Millionen Dollar dotierte Finale qualifizieren.

Wiesbergers Ryder-Cup-Rennen

Für einen anderen Weg hat sich Bernd Wiesberger entschieden. Der Burgenländer setzte im Rennen um eine PGA-Tourkarte auf das Non-Members-Ranking und verzichtete auch für die Ryder-Cup-Qualifikation auf Tokio. Aufgegangen ist dieser Plan noch nicht wirklich. Denn die Teilnahme am WGC-Turnier in Memphis Anfang August und damit die letzte Chance auf richtig viele Punkte verpasste er. Überhaupt hat der Burgenländer seit dem Sieg in Dänemark Ende Mai, seinem achten auf der European Tour, nur einen Spitzenplatz (Fünfter bei den BMW International Open) zu Buche stehen. Die Folge: Als Nummer 40 der Welt in das Jahr gestartet, findet sich Österreichs Nummer eins aktuell nur noch auf der 69. Position wieder.

Zuletzt in Kent am Wochenende musste sich Wiesberger mit Rang 21 begnügen, er trainiert nun in der Heimat, ehe den finalen Angriff einläutet: Mit Topresultaten bei European Masters, Italian Open und BMW PGA Championship ist ein Platz im Team Europa für den Ryder Cup Ende September noch in Reichweite. Als letzte Hoffnung auf die erste Teilnahme eines Österreichers am prestigeträchtigen Duell mit den US-Golfern bleibt eine der drei Wildcards von Kapitän Padraig Harrington, mit dem Wiesberger immer wieder Kontakt hatte.

(swi)