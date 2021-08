Myanmar: Seit Putsch mehr als 1000 Menschen getötet

(c) imago images/SNA (Alexey Maishev via www.imago-images.de)

Seit der gewaltsamen Machtübernahme vor gut sechs Monaten haben die Sicherheitskräfte mehr als eintausend Zivilisten getötet, heißt es in einem aktuellen Bericht. Das Militär setzte immer wieder scharfe Munition gegen Demonstranten ein. Die täglichen Proteste halten aber an.

Die Zahl der Getöteten sei am Mittwoch auf 1.001 gestiegen, liege in Wirklichkeit aber vermutlich weit höher, sagte der stellvertretende Vorsitzende der Hilfsorganisation für politische Gefangene (AAPP), Ko Bo Gyi. Solange das Militär an der Macht sei, werde es weiter "Jugendliche, Berufstätige wie Ärzte und Lehrer, Männer, Frauen und Kinder umbringen". Das Militär töte "nicht nur unser Leben, sondern die Zukunft des Landes und die demokratischen Hoffnungen".

Ko Bo Gyi warf der Militärjunta vor, die Corona-Pandemie als Waffe gegen die eigene Bevölkerung einzusetzen. Bisher wurden in Myanmar 360.000 Infektionen und rund 13.600 Todesfälle durch Covid-Erkrankungen festgestellt. Vielerorts ist das Krankenhauspersonal aus Protest gegen die Junta in den Streik getreten.

Die Militärführung erklärte im Juni, dass bei Auseinandersetzungen mit Demonstranten 90 Mitglieder der Sicherheitskräfte getötet worden seien.

Das Militär hatte Anfang Februar die Macht in Myanmar an sich gerissen. De-facto-Regierungschefin Aung San Suu Kyi wurde entmachtet und seither mit einer Reihe von strafrechtlichen Anschuldigungen überzogen. Die 75-Jährige befindet sich in Hausarrest.

(APA)