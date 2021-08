Boris Johnson verspricht die Aufnahme von 20.000 Afghanen

Der britische Premier will das neue Taliban-Regime nicht „voreilig“ anerkennen. Den beendeten britischen Afghanistan-Einsatz verteidigt er als „Erfolg“.

Trotz der dramatischen Machtübernahme der islamistischen Taliban in Afghanistan hat der britische Premier Boris Johnson die beendete Militärmission am Hindukusch als Erfolg verteidigt: „Wir haben unsere zentrale Aufgabe erfolgreich erledigt“, sagte er am Mittwoch in einer Sondersitzung des Unterhauses in London.

Mit der vor 20 Jahren als Reaktion auf 9/11 gestarteten Intervention seien „Trainingslager von Terroristen zerstört, Anschläge vereitelt und keine neuen Attentate mehr von afghanischem Boden gestartet worden“, sagte Johnson. Zugleich sprach er sich gegen eine „voreilige und bilaterale“ Anerkennung der neuen Taliban-Herrschaft aus. „Wir werden dem Land verbunden bleiben und das Regime nach seinen Taten beurteilen.“ Darunter falle der Umgang mit Terrorismus, Drogenhandel und Frauenrechten. Unter Experten fürchten viele, dass der Terrorismus nicht besiegt wurde.