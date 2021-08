Wo Peking am Vorstandstisch sitzt

(c) REUTERS (CHINA STRINGER NETWORK)

China ist beim TikTok-Mutterkonzern Bytedance eingestiegen. Und hat dort mutmaßlich ein Vetorecht.

Laut Donald Trump war die immens beliebte Video-App TikTok keineswegs nur eine reine Onlineplattform für die selbstdarstellende Jugend, sondern vielmehr eine potenzielle Bedrohung für die nationale Sicherheit der USA. Sein Nachfolger, Joe Biden, hingegen ließ das geplante Verbot der App stoppen. Die Mutterfirma Bytedance konnte schließlich überzeugend argumentieren, dass die Regierung in Peking keinen Einfluss auf den internationalen Betrieb ausübt.

Doch nur wenige Monate später flammt die Debatte erneut auf, wobei das chinesische Unicorn nun in dringende Erklärungsnot geraten ist. Denn wie das Tech-Medium „The Information“ berichtete, ist der chinesische Parteistaat direkt in den Konzern Bytedance eingestiegen. Er besitzt seit Ende April eine Beteiligung von einem Prozent an der Firma Beijing Bytedance Technology.