Im Evakuierungs-Chaos am Flughafen von Kabul wurden laut Berichten Menschen im Fahrwerk eines US-Transportflugzeuges eingeklemmt. Wie viele Menschen dabei ums Leben kamen, ist noch unklar. Untersuchungen wurden eingeleitet.

Eine entsetzliche Entdeckung machte ein Crewmitglied eines amerikanischen Evakuierungsflugzeugs aus Kabul. Nachdem das Transportflugzeug C-17 abgehoben war, fand die Crew Überreste menschlicher Körperteile im Radkasten der Maschine. Ein Sprecher der US-Air Force bestätigte den Fund.

Laut Berichten der New York Times landete die Transportmaschine am Montagmorgen in Kabul. Nur Minuten nach der Landung stürmten hunderte Afghanen das Flugfeld und versuchten panikartig in das Flugzeug zu gelangen. Einige kletterten auf die Flügel und – ohne, dass die Crew es bemerkte – auch in den Radkasten der Maschine. Trotz der Menschenmassen hob das Flugzeug nur Minuten später wieder ab. Als sich die Reifen nach dem Start jedoch nicht vollkommen einzogen, spähte ein Crewmitglied durch ein kleines Bullauge in den Radkasten des Airbus – und sah die menschlichen Überreste. Vermutlich wurden sie von den wiedereingezogenen Reifen zerquetscht. Wie viele Menschen im Fahrwerk ums Leben kamen, konnte noch nicht festgestellt werden. Untersuchungen wurden eingeleitet.

Am Montag war es in Kabul am Flughafen zu dramatischen Szenen gekommen. Um den Taliban zu entfliehen, stürmten tausende Afghanen das Flugfeld, um in Sicherheit gebracht zu werden. Für Entsetzen sorgten Videos in Online-Medien, die zeigen, wie dutzende Menschen neben einer rollenden US-Militärmaschine laufen. Einige klammern sich daran fest. Auf anderen ist zu sehen, wie Personen aus großer Höhe aus einem Militärflugzeug fallen. Mindestens fünf Menschen starben. Berichten zufolge sollen vier Menschen in der Nähe des Flughafens aufgeschlagen sein.

Mehr Glück hatten Flüchtende bei einem anderen US-Evakuierungsflug am selben Tag. Als es am Flughafen zu Panik gekommen war, brachte ein Flugzeug der US-Luftwaffe 640 Personen auf einem einzigen Flug in Sicherheit. Die Internetseite „Defense One“ berichtete, dass sich panische Afghanen über eine halboffene Rampe ins Flugzeug gezogen hätten. Statt sie aus dem Flugzeug zu vertreiben, entschied sich die Besatzung die Personen nach Katar mitzunehmen – trotz der Tatsache, dass die Maschine für nur 134 Personen ausgelegt ist.