Dürre, Flut, Tornado: Wie verändert sich das Wetter in Österreich?

In Salzburg gingen in dieser Woche schwere Unwetter nieder.

Manfred Spatzierer, Gründer und Chef-Meteorolge des Wetterdienstes Ubimet erklärt, wie sich das Wetter in Österreich entwickeln wird.

In dieser Folge: Mal ist es wochenlang zu heiß, dann dauert der Winter viel zu lange, dann kommt es zu Überflutungen, Rekord-Blitzen und Waldbränden. Wir spüren den Klimawandel schon, die Frage ist nur: wie sehr? Welche Wetterkapriolen sind noch normal und welche sind Folge des Klimawandels? Manfred Spatzierer, Gründer und Chef-Meteorologe des Wetterdienstes Ubimet erklärt Eva Winroither, wie sich das Wetter in Österreich entwickeln wird und mit welchen Bedingungen wir zu rechnen haben. Mehr zum Thema unter www.diepresse.com/chronik

„Die Presse" berichtet auch 2021 vom Europäischen Forum Alpbach unter dem neuen Präsidenten Andreas Treichl.

"Was in Alpbach wichtig wird" ist das tägliche Kongress-Journal für alle, die auch dieses Mal dabei sind und alle anderen, die wissen wollen, was sie verpassen. Zehn Folgen ab 24. August, täglich um 6 Uhr Früh.

Abrufbar unter www.DiePresse.com/Alpbach und überall, wo Sie gern Podcasts hören.

Alle weiteren Podcast-Folgen finden Sie unter https://www.diepresse.com/Podcast

Schreiben Sie uns! Wir freuen uns auf Feedback und Kritik unter podcast@diepresse.com

„Presse Play - Was wichtig wird" ist der Nachrichten-Podcast der österreichischen Tageszeitung "Die Presse". Er erscheint fünf Mal die Woche, von Dienstag bis Samstag, jeden Morgen um 6 Uhr. Gastgeberin ist Anna Wallner.

Audio und Produktion: Georg Gfrerer/ www.audio-funnel.com.

Grafik: David Jablonski.