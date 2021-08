Eine solidarische Geste für Kabul!

Das Weltmuseum hätte einige kleine, feine Alltagsobjekte aus Afghanistan mit symbolischem Wert. Jetzt sollte man sie zeigen.

Es mag Beruf und Neigung geschuldet sein, bei Unruhe aber zieht es mich in die Museen. Als die Pandemie begann. Als die Taliban Afghanistan übernahmen. Unantastbare Orte der Verwahrung, Vergewisserung, Zeitlosigkeit, so trösten sie zumindest hierzulande. Doch Wien, an Sammlungen sonst so reich, schenkt diesmal wenig Trost. Das MAK verzeichnet genau sechs Objekte aus Afghanistan, vier davon Teppiche, dazu eine kleine, grünliche Fliese mit Hasen und einen mit Hähnen bestickten Hemdeinsatz (ein Fruchtbarkeitssymbol, das auf frühislamische Ikonografie zurückgeht, lerne ich). Nichts davon ausgestellt – angesichts der Bilder aus der Onlinedatenbank auch kein gröberer Fehler.

Das Weltmuseum also! 2003 – noch Völkerkundemuseum genannt – fand dort schließlich unter KHM-Direktor Wilfried Seipel eine große Afghanistan-Ausstellung statt, 700 Werke der 2500 Objekte reichen Sammlung aus diesem Gebiet umfassend. Es war eine Reaktion auf die Sprengung der Bamiyan-Buddhas durch die Taliban 2001, zwei Jahre wurde sie vorbereitet, keine speziell lange Zeit für eine große Ausstellung, sie war ein schönes Zeichen, ein wichtiger Schritt, gab auch dem Museum Sichtbarkeit und Aktualität.