Verteilung der Schul-Laptops startet

(c) AFP via Getty Images (DAMIEN MEYER)

In den ersten Schulwochen bekommen die Schüler der fünften und sechsten Schulstufe digitale Endgeräte. Doch wer bezahlt und wartet sie? Und was bekommen die Lehrer?

Für gewöhnlich werden kurz nach Schulbeginn die Schulbücher ausgeteilt. Heuer wird es in den ersten Wochen in vielen Klassen auch zu einer Laptop- und Tablet-Verteilaktion kommen. Es sollen (fast) alle Schüler der fünften und sechsten Schulstufe, also grob gesagt die Elf- bzw. Zwölfjährigen, digitale Endgeräte bekommen.

Das zuständige Bildungsministerium wird die Eltern bald in einer intensiven Informationswelle über Details in Kenntnis setzen. Einige Fragen zum Ablauf lassen sich aber schon jetzt beantworten.