Das bemerkenswerte Comeback der Liberalen

Christian Lindner könnte nach der Wahl Königsmacher und Finanzminister werden: Vom fast unbemerkten Höhenflug der deutschen FDP.

Berlin. Es ist noch nicht lang her, da ging in der FDP die Angst vor der „APO“ um. Also vor dem Absturz in die „außerparlamentarische Opposition“. Die Liberalen von Christian Lindner hielten sich in den Umfragen zwar noch über Wasser. Aber es stand ihnen bis zum Hals. Sie dümpelten bei fünf, sechs Prozent. Dann vollzog sich eine bemerkenswerte Wende: Während der Kampf um das Kanzleramt die Aufmerksamkeit aufsaugte, setzte die FDP fast unbemerkt zu einem Höhenflug an. Seit Monaten schon weisen sie die Umfragen über der Zehnprozentmarke aus, zuletzt bei elf bis 13 Prozent.