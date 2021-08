1226 Neuinfektionen binnen 24 Stunden und über 10.000 aktive Fälle

Auf den Intensivstationen sind um neun Betten mehr belegt als am Mittwoch.

Zuletzt waren es im Mai so viele aktiv Infizierte.

In Österreich wurden in den vergangenen 24 Stunden 1.226 Corona-Neuinfektionen gemeldet, wieder deutlich mehr als im Sieben-Tage-Schnitt (991). Die Zahl der aktiven Fälle stieg auf insgesamt 10.499 - so viele aktuell infizierte Menschen hatte es zuletzt Mitte Mai gegeben.

Auch auf den Intensivstationen gab es einen Anstieg: Am Donnerstag mussten dort 68 Patienten behandelt werden, neun mehr als am Vortag, geht aus den Zahlen von Innen- und Gesundheitsministerium hervor.

(APA)