Alfons Haider kündigt in der Gagendebatte "ausgleichendes Handeln" an.

Der Mörbisch-Generalintendant Alfons Haider nahm in einem Facebook-Posting Stellung zur Diskussion um faire Bezahlung für Musiker.

In der Debatte um faire Gagen für Musiker, die in den letzten Wochen im Burgenland aufgeflammt ist, hat sich nun der Entertainer und Mörbisch-Generalintendant Alfons Haider via Facebook zu Wort gemeldet. Es sei ihm wichtig, sich „bei den jungen MusikerInnen zu entschuldigen, die sich durch meine Aussagen beleidigt oder missachtet fühlen. Das war in keiner Weise meine Intention."

Haider hatte am Samstag einen Festakt zum 100-Jahr-Jubiläum des Burgenlandes moderiert, der auch live im ORF ausgestrahlt wurde. Dabei kam es zu einem Disput zwischen Haider und dem Sänger der dort auftretenden Band Cari Cari, Alexander Köck. Dieser nutzte seinen Auftritt, um auf die „beschämend“ geringe Bezahlung der jungen Orchestermusiker hinzuweisen, die für ihren Auftritt nur je 30 Euro bekämen, während das Land offenbar genug Geld „für zwei Intendanten“ bei den Seefestspielen Mörbisch habe. Haider warf ihm daraufhin „Unterstellungen“ vor und rechtfertigte die Gagen damit, dass die Musiker noch in Ausbildung seien: „Das sind jetzt bitte keine Profimusiker.“

Haider sucht Dialog mit den Studenten

Unter den Musikern kam das nicht gut an. Haider kündigte nun an, die Sache „mit den betroffenen StudentInnen und SchülerInnen“ aufarbeiten zu wollen. Mit den beiden Schuleinrichtungen sei er schon in Kontakt. Als langjähriger Leiter von Festivals kenne er „das Problem ungleicher Entlohnung, habe jedoch immer versucht, im Rahmen der Möglichkeiten ausgleichend zu handeln. Dieses ausgleichende Handeln werde ich auch in meiner jetzigen Funktion als Generalintendant der burgenländischen Musiktheater vorantreiben."

Im Kontext der Gagen-Debatte im Burgenland geriet Haider zuletzt mehrfach in die Schlagzeilen. Auch das Mörbisch-Ensemble forderte kürzlich „faire Bezahlung“; die Musiker sind der Meinung, dass kurzfristig anberaumte Zusatzvorstellung extra zu honorieren seien, die Festspielleitung legt die Verträge aber anders aus. Dazu kommt ein Machtkampf um die Mörbisch-Leitung: Haider wurde im Dezember 2020 vom burgenländischen Landeshauptmann Doskozil als Generalintendant für die Spielorte Mörbisch und Jennersdorf bestellt. Der künstlerische Leiter von Mörbisch, Peter Edelmann, hat aber noch bis 2022 einen Vertrag.

(kanu)