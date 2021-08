Der Nawalny-Effekt: Wie Putin die Daumenschrauben anzieht

Ein Jahr nach der Vergiftung des Kreml-Kritikers Alexej Nawalny werden die Freiräume in Russland noch enger.

Bei Wladislaw Sorwjonkow hatten die Polizisten in Zivil kurz vor Mitternacht geklingelt. Seine E-Mail-Adresse sei in der Spendenliste des Antikorruptionsfonds von Alexej Nawalny aufgetaucht. Der Kreml-Kritiker sitzt seit Monaten in einer Strafkolonie ein. Seine Organisationen hat der Staat mittlerweile für extremistisch erklärt und verfolgt jeden, der dazu wie auch immer geartete Verbindung haben soll.

Auch Wladislaw Sorwjonkow sollte sich erklären, irgendwelche Papiere unterschreiben, wie er beim Kurznachrichtendienst Twitter nach dem Vorfall schrieb.