Russischer Außenminister Lawrow nächste Woche in Österreich

Sergej Lawrow (vorne links) und Sebastian Kurz kennen einander von früheren Treffen - hier 2017 in Mauerbach bei Wien.

Treffen und Arbeitsessen mit Kanzler Kurz und Außenminister Schallenberg am 25./26. August. Lawrow geht auf eine „Europa-Tournee", dabei wird es gewiss auch um Afghanistan und Belarus gehen.

Im Rahmen einer kleinen Europatour wird sich der russische Außenminister, Sergej Lawrow, am 25. und 26. August auch in Österreich aufhalten. Geplant seien Treffen mit Bundeskanzler Sebastian Kurz und Außenminister Alexander Schallenberg, erklärte die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Marija Sacharowa, am Donnerstag. Ein Sprecher des Bundeskanzleramts bestätigte der APA die Ankündigung.

„Es sollen Schlüsselfragen der bilateralen Tagesordnung besprochen werden, insbesondere in Bezug auf Handels- und Wirtschaftsbeziehungen, kulturelle und humanitäre Kontakte", erläuterte Sacharowa. Der Fokus solle dabei auf die Realisierung von bereits vereinbarten Vorhaben liegen. Auch gelte es aktuelle internationale Fragen zu besprochen, erklärte sie.

Neben Kurz und Schallenberg wird Lawrow, der aus Budapest an- und nach Rom weiterreisen wird, auch Mitarbeiter des zivilgesellschaftlichen österreichisch-russischen „Sotschi-Dialogs" sowie Unternehmer treffen. Geplant ist auch ein Besuch der Internationalen Atomenergie-Organisation IAEA.

Neben bilateralen Fragen solles insbesondere um Afghanistan und Belarus, die Covid-Pandemie sowie die Beziehungen zwischen der EU und Russland gehen.